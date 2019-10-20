拿傑迪錫成造王者　祖記國米爭住要

巴塞隆拿中場拿傑迪錫因為不滿今季長居後備，好大機會於明年1月轉會市場重開後離隊，雖然呢位克羅地亞國腳已經31歲，但仍然獲得唔少豪門垂青，意甲雙雄祖雲達斯、國際米蘭加入爭奪。

拿傑迪錫2014年由西維爾加盟巴塞隆拿後，協助球隊奪得4次西甲冠軍、1次歐聯冠軍等多項錦標，上年亦有份為克羅地亞打入世界盃決賽。

拿傑迪錫技術全面，原本係巴塞必然正選，但巴塞今季簽入荷蘭新星法蘭基迪莊後，佢只有1次擔任正選，另外5次後備上陣，令佢意興闌珊，認為轉會係挽救球員生涯嘅唯一方法。

由於拿傑迪錫將於2021年約滿，巴塞為免人財兩失，相信唔介意出售佢，而且叫價亦唔會高，祖雲達斯一向擅長執平貨，梗係唔會放過佢。

國米早前意甲不敵祖雲達斯，被對方搶走埋榜首之位，所以有意簽入拿傑迪錫，加強實力挑戰祖記。拿傑迪錫加盟邊一隊，隨時影響今季意甲爭標形勢。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。