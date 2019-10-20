雙紅會！蘇B有兩大利好因素支持

講到球圈最近至Hit嘅話題，梗係今晚(20日)曼聯對利物浦嘅雙紅會，外界講到呢場波係蘇斯克查嘅生死戰，如果輸波就會被曼聯叮走，新帥人選都講到似層層。

曼聯開季戰績衰到貼地，球隊士氣低沉，反觀利物浦就威過威士忌，開季以來已經8連勝，如果呢場贏埋紅魔，就可以平咗曼城保持嘅英超18場連勝紀錄。

不過世事無絕對，表面上嚟睇，好多球迷都會睇好利物浦，但過往有啲因素又值得大家參考喎，紅軍主帥高普過去4次領軍去奧脫福，都未贏過，都咪話唔邪。

射手沙拿喺英超對過曼聯4次，入球同助攻都係0，又真係估佢唔到，今晚(20日)一於約埋班老友，買定花生等睇波啦。

直播表

周日6:00am 美職 FC多倫多Vs華盛頓聯隊

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00am 美職 皇家鹽湖城Vs波特蘭伐木者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日1:00pm 澳職 墨爾本城Vs阿德萊德聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:00pm 日乙 千葉市原Vs柏雷素爾

有線662、602台

周日3:00pm 澳職 FC悉尼Vs威靈頓鳳凰

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日6:00pm 西甲 艾拉維斯Vs切爾達

Now 632

周日6:30pm 意甲 薩斯索羅Vs國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周日7:30pm 德乙 史特加Vs基爾

on.cc 東網

周日8:00pm 西甲 皇家蘇斯達Vs貝迪斯

Now 632

周日9:00pm 意甲 森多利亞Vs羅馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、604、603台

周日9:00pm 法甲 波爾多Vs聖伊天

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日9:30pm 德甲 科隆Vs柏達邦

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日10:00pm 西甲 愛斯賓奴Vs維拉利爾

Now 632

周日11:00pm 法甲 摩納哥Vs雷恩

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日11:30pm 英超 曼聯Vs利物浦

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 帕爾馬Vs熱拿亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一凌晨零時 德甲 賀芬咸Vs史浩克04

Now 670、Fox +；有線651、611台

周一0:30am 西甲 畢爾包Vs華拉度列

Now 632

周一2:45am 意甲 AC米蘭Vs萊切

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一3:00am 西甲 西維爾Vs利雲特

Now 632

周一3:00am 法甲 馬賽Vs斯特拉斯堡

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一8:30am 美職 明尼蘇達聯Vs洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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