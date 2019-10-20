【深度分析】利物浦核心力量係飢渴感

古語有云「三十年河東，三十年河西」，世上冇一個王朝能夠千秋萬代，利物浦於上世紀70至80年代雄霸英倫球壇，但隨住希爾斯堡慘劇及主帥杜格利殊辭職，即由盛轉衰，死敵曼聯亦乘勢崛起，喺傳奇教頭費格遜麾下，13度稱霸英超，可惜當費Sir退休後，又輪到曼城取代霸主之位，而利物浦依家亦準備復辟。

爭奪聯賽錦標就好似一場長途賽，除咗係實力上嘅比拚，以及主帥之間嘅博弈外，亦好考球隊嘅耐戰力。能夠長時間保持穩定嘅高水準，絕對係稱霸英超嘅重要元素，過去兩季曼城縱有起伏，但佢哋最終亦展示出強大嘅統治力。不過，利物浦經過多季失敗同嘗試後，喺近幾季主帥高普嘅勵精圖治下，實力已升至勁敵曼城嘅高度，加上從未染指過英超，呢種飢渴感轉化成推動力，相比起近年贏盡國內錦標嘅曼城，紅軍爭奪英超決心只會更強，此時不爭更待何時呢？

不過講到今晚奧脫福上演嘅「雙紅會」，我就唔敢講利物浦贏梗，因為一場球賽變數太多，臨場發揮會否突然失準、球證執法尺度、曼聯球員拚死一戰嘅決心，足以影響勝負，反而我覺得今仗雙方會合演入球騷。

金句:英超聯賽我就敢告訴你誰是冠軍，今晚雙紅會就未必係利記贏梗了。

文：黃興桂(Peter)

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