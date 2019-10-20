【人物誌】久保建英老竇　4招育成天才球星

「日本美斯」久保建英協助馬略卡打夏皇馬不敗身後，唔少皇馬球迷都大嘆施丹「走寶」，唔將呢位天才新星留為己用。久保建英點解可以咁能人所不能？久保家4大「家規」，睇嚟係成功要素！

久保建英嚟自神奈川縣川崎市麻生區一個4口之家，弟弟久保瑛史細佢6年，踢緊橫濱水手下屬嘅少年隊，傳聞一樣好好波，甚至有人認為佢「才能超過阿哥」。一門雙傑，似乎唔可能出於偶然，家庭教育、父母薰陶必然係佔有重要地位。

佢爸爸久保建史49歳，築波大學體育専業畢業，目前任職屋宇設計公司MISAWA HOMES，擔任總務及人力資源部長兼BR業務流程改革推進辦公室主管，年薪超過1000萬日圓(約72.7萬港元) 。曾經踢過業餘波，又教過細路仔嘅佢，當久保建英3歲竟正式指導佢踼足球。雖然工作繁忙，放工嗰時個仔已經瞓咗，久保建史每日朝早返工前，一定早起陪個仔踢一陣波，一年有350日如是。喺好多人眼中，咁代表住父愛，斷言愛可以育才。但任何愛都有界限，過咗頭就係一種溺愛。

久保建史2012年出過一本書《我進入了巴塞！》 ，講述佢點樣培育久保建英，書中除咗提及一切其實由尋求樂趣開始，主要披露咗久保家4大「家規」。佢兩夫婦對囝囝嘅教育方式，稱唔上係怪獸，只係香港人未必有條件、有意願有樣學樣，只不過對於一啲想做星爸星媽嘅，唔知會唔會有啟發作用呢？

久保家「家規」１：生多個細路

無論體育界、藝能界都好，成功人士多出自唔只一個仔女嘅家庭。以久保建英雙親為例、父親久保建史係大仔，母親就係二女。喺好多情況底下，第二個囝囝經常會輸畀哥哥，哥哥以至佢啲朋友都唔會太遷就佢，於是就會設法追上兄長一輩，形成互相追趕心態。久保夫婦嘅政策係希望囝囝心志堅定，而且堅信「男仔要有良好嘅運動神經建立自信」。

久保家「家規」２：屋企唔好太舒適

傳聞係東京大學畢業嘅久保媽，每當喺屋企看到兩個仔嘅時候，佢總係講：「到屋外面玩。」，因為佢兩夫妻奉行「屋企唔好太舒適，去外面玩」嘅原則。唔只係咁，仲要令兩個細嘅覺得屋企唔舒服。為乜？就係要培養囝囝嘅獨立性，久保建英喺幼兒園時代，已經積極參與足球隊活動同宿營，上小學之前，佢仲有過獨自住喺朋友屋企過夜嘅經歷。

久保家「家規」３：赤腳玩

據講久保家有個不成文規定，細路喺外面玩耍嗰陣，可以任佢哋赤腳走嚟走去。一啲育兒書都支持呢種論調，認為對腳嘅刺激有利小朋友嘅成長。久保家似乎一樣意識到要赤腳，鍛鍊佢哋嘅軀幹同腳嘅觸感。仲有係，屋企總會有個波喺度，創造一個可以隨時踢波、熟習波嘅環境。呢一點似乎同比利年代唔少巴西球星，都係赤腳玩街波長大一脈相承。

久保家「家規」４：睇書訓練想像力

父親久保建史認為，閱讀能夠提高溝通能力和思維能力。屋企有400多本圖畫書，兩個囝囝每星期閱讀幾十本咁多。由於養成良好嘅閱讀習慣，久保建英依家係自己主動睇書。事實由小學時期至去到西班牙拉馬西亞受訓，佢都表現出強大嘅求知欲，慣咗「立即學習我唔理解嘅嘢」。

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