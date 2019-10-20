【東體爭議】英超大災難　VAR可以幾膠？

英超今季引入VAR(視像球證系統)，對於忍受咗英國低水平球證多年嘅球員同球迷，本來應該係一大福音，不過經歷周末一輪聯賽後，VAR已經變成英超大災難，全球球迷見識到，VAR原來可以去到咁「膠」！

周末英超VAR勁搶戲，般尼、狼隊同阿士東維拉都有入波被VAR推翻，不過最大話題就係熱刺主場對屈福特，完場前4分鐘迪利阿里入波追平前，左手上臂明顯掂到個波，經過VAR檢視後，球場上面打出大大隻「NO GOAL」(入球無效)，但係球證居然凌駕VAR判決，直接話入球成立！負責管理VAR嘅公司賽後就解釋，話VAR團隊其實係想判入球有效，但因為技術問題而顯示出錯誤結果，仲話會跟進問題同保證以後唔會再犯呢種錯喎！事實上，英超VAR嘅使用條件亦好狹窄，只係用喺關乎入波嘅重大判決，好似迪路菲奧喺熱刺禁區被明顯踢跌，VAR係唔會出手。

另一場李斯特城2比1贏般尼，VAR嘅判決同樣睇到球迷眼濕濕！般尼喺82分鐘本來已經追成2比2，李斯特城中堅莊尼伊雲斯喺基斯活特力逼下擺烏龍，不過球證就收到VAR指示判入球作廢，原因係基斯活特疑似「Kick跌」莊尼伊雲斯，但重播顯示所有接觸都係極度輕微，而且接觸發生嗰刻，個波已經飛緊入網，咁樣吹罰完全係矯枉過正。

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