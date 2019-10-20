港超聯　愉園主場首騷　要香港飛馬擺低3分？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）續演3場激戰，分別為愉園主場迎戰香港飛馬、理文鬥標準流浪，以及尾場東方龍獅硬撼冠忠南區的「前列大戰」。受賽事延期及國際賽影響，部分球隊數星期未有正式比賽，面對「空白期」，各隊都出盡法寶keep狀態。其中愉園把握時間「磨刀」，加強進攻意識迎擊香港飛馬，務求在今季首度主場出擊可以全取贏波3分。

繼「高級組銀牌」後，愉園再次遇上香港飛馬，不過地點則為今季首次使用的主場斧山道運動場。面對「空白期」，愉園除了進行友賽，主教練鮑家耀還透露，他們趁這空檔「磨利刀」︰「呢兩個禮拜畀啲進攻意識球員，等佢哋知道我哋唔係淨係防守，我同佢哋講，如果我哋守，最多都係打和，如果你經常都唔攻就好難贏唔波。」

「鮑Sir」續稱：「球隊喺控球或者傳球都好過之前，製造咗唔少攻門，但係都同『翁仔』（翁煦濤）、『Marco』（張俊軒）講啲動作要快啲，如果對手壓迫得再快啲，我哋就會好困難。」「鮑Sir」還明言，為緩減未來護級壓力，今仗愉園會以3分為目標。

人腳方面，愉園早前獲和富大埔借出前鋒趙少維，「鮑Sir」認為此子在速度和鬥志上起作用，能加強球隊進攻。

另一邊廂，聯賽尚未打開勝利之門的香港飛馬，已逾3周沒有正式比賽，主教練文彼得承認體能提升方面遇上難題。飛馬繼上輪不敵標準流浪，今仗面對另一「新軍」愉園，文Sir直言不容忽視：「愉園陣中有比較多年輕球員，好有活力，拚勁亦都比其他球隊好，不過佢哋始終啱啱升上港超，喺經驗上爭啲。」

因此，文彼得希望球員作戰時需要打醒精神，尤其在防守上要更集中︰「球隊之前喺防守罰球上唔夠集中，要再加強。上場對流浪其實好多時間我哋都係主導，提醒咗我哋唔好覺得人哋冇咁好，我哋自己所有嘢都要提升。」

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