【雙紅會】蘇斯克查超寸　挖利迷最痛傷疤

周日(20號)歐洲球壇重頭戲，當然係曼聯對利物浦嘅「雙紅會」，利物浦賽前被一致睇好，事實上曼聯同利物浦近年發展差天共地，「紅魔鬼」被高峰急速滑落，歐聯盟主「紅軍」就邁向英超冠軍寶座，不過曼聯領隊蘇斯克查仍然寸咀，賽前一句「金句」就挖開全球利迷最痛傷疤！

曼聯自從費格遜退休之後，經歷超黑暗嘅重建期，今季蘇斯克查全面年輕化，就係曼聯重建重要一步，當然成績差係必然代價，蘇斯克查就寸爆回應：「我好肯定曼聯會反彈兼重奪英超冠軍，而且好肯定曼聯下一個英超冠軍唔使等30年！」

點解係30年？因為利物浦對上一次贏英格蘭頂級聯賽冠軍，已經要數到1990年(英超仲未出現)，今季「紅軍」被睇好可以歷史性首奪英超，結束30年嘅「聯賽冠軍荒」，蘇斯克查咁講擺明係挖利物浦傷疤啦！曼聯對上一次英超冠軍係2013年，即係「紅魔鬼」2042年或之前就一定可以再嘗英超冠軍滋味！

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