港超聯　加斯洛救駕！香港飛馬逼和愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）續戰，頭場其中一場賽事為愉園對香港飛馬。首次於主場斧山道運動場出戰的愉園憑着加維蘭、朱偉鈞和馬希卡歷的入球，一度以3比0領先。及後飛馬憑着佐佐木周和陳肇麒追近比數，在完場前一刻更憑米高加斯洛近門頂入成功追平，各得一分。

開賽僅6分鐘，飛馬便差點先開紀錄，陳柏衡傳中，尾柱的陳曉鋒窩利抽射被屠俊翹接實。及後戰況陷入僵局，愉園站穩陣腳後，成功製造出不少具威脅的攻門，30分鐘黎培基左路扭過幾名敵衞後燙射，惜省中對手出底線。5分鐘後，加維蘭接應角球頂入，助球隊先開紀錄。44分鐘愉園再下一城，入球功臣加維蘭傳中，20歲小將朱偉鈞近門撞入，成功擴大領先優勢，同時協助球隊帶着2球優勢回更衣室。

換邊後，飛馬換入陳肇麒和馬高斯加強攻力，53分鐘馬高斯回傳，查理士第一時間抽射僅柱邊出界。2分鐘後，黎培基直射罰球僅中網頂，未能替愉園錦上添花。及後飛馬換入新援文迪斯，此子一落場便差點替飛馬追近比數。58分鐘，文迪斯罰球斬中，陳肇麒頭槌攻門僅僅斜出。未能取得入球之餘，64分鐘飛馬更被拉開比數，袁世傑快放後傳中，馬希卡歷撞入空門，愉園遙遙領先至3比0。5分鐘後，飛馬的努力終得到回報，陳柏衡禁區頂勁射被屠俊翹拍出，佐佐木周衝前補中，助飛馬先追一球。73分鐘，陳肇麒接應陳曉鋒頭鎚二傳，第一時間車身窩利射入，追至2比3。78分鐘，屠俊翹出迎解圍不遠，佐佐木周隨即遠射，惜未能將皮球送入網窩。82分鐘，飛馬先後有文迪斯和佐佐木周連環攻門，惟不是被屠俊翹撲出，就是未能命中目標。補時階段，飛馬中堅米高加斯洛近門頂入，隨着球證譚炳煥鳴完場笛，雙方踢成3比3完場，各得1分。

賽後愉園主教練鮑家耀指球隊表現比之前進步，亦放膽進攻，在加維蘭傷出後，減弱了前場控球能力，加上體能下降和對手氣勢如虹，未能全取3分是經驗不足所致，只能寄望下場比賽。雖然未能取得勝利，但「鮑Sir」稱，喜見張俊軒、翁煦濤、朱偉鈞、黎培基等小將表現搶鏡。至於為愉園打足全場的年青小將黎培基則認為，球隊在領先3球的情況下仍被逼和，反映球員經驗不及對手：「人哋換咗陳肇麒入嚟之後，我哋得摩域治同盧斯安奴頂住，執第二點方面做得差。我諗呢個係一個好教訓，始終我哋成班𡃁仔第一年踢超聯，經驗冇其他人咁好，所以畀啲時間我哋，希望可以做番好啲。」

主教練文彼得表示球員在落後時放低包袱表現更見積極，惟這亦是球隊弊病，期望日後經調整後，能在比賽第一秒，甚至之前展現出積極性。對於新援文迪斯，「文Sir」認為此子表現合理，亦多次交出具威脅的傳送，而被取消註冊的加西亞目前仍與球會有合約，惟細節需待領隊伍潤泉處理。至於入球功臣之一陳肇麒則指雖然比賽過程令人失望，但賽果證明落場比賽最重要是不要放棄，希望年輕小將經歷今場比賽後，能學得這份鬥志，同時避免再犯無謂的犯錯。