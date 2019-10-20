港超聯　理文1球搞掂標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）假深水埗運動場上演的賽事，主隊理文憑着阿根廷進攻中場亞哥斯達取得全場唯一入球，以1比0小勝標準流浪，全取3分。

主場出擊的理文於開賽僅9分鐘便先開紀錄，李康廉左路傳中，亞哥斯達把握對手解圍不遠，於禁區內遠射地波入網射成1比0。領先一球的理文嘗試將比數拉開打開，於15分鐘有尼迪利右路傳中，惟杜馬思及時大腳解圍。在標準流浪加強防守之下，不時嘗試反擊，戰至29分鐘由林學曦右路角球傳予杜馬思跳頂僅告高出。流浪於完場前再有入球機會，簡尼迪右路傳中予林學㬢跳頂高出，理文半場帶着一球領先優勢步入更衣室。

理文於換邊後開始控制戰局，戰至60分鐘前鋒尼迪利右路禁區窄位起腳，被盧兆崎救出。流浪雖然於1分鐘後有巴辛接應右路角球跳頂，惟未能命中目標。於上半場一度跟林學曦爭頂而需要接受治療的列斯奧，在63分鐘後上助攻入禁區起腳，卻未能射破盧兆崎的十指關。理文於67分鐘出現黃金機會，亞哥斯達接應長傳單刀推過出迎的盧兆崎，但隨後右路窄位起腳射中網側。流浪於比賽尾段不乏攻勢，79分鐘有劉智樂接應簡尼迪傳送跳頂被接實，81分鐘謝偉俊左路開出罰球，劉學銘於禁區內疑似犯手球，不過旁證舉旗示意越位在先。89分鐘，理文前鋒尼迪利接應基華尼頓左路橫傳，於門前起腳省中盧兆崎，隨後亞哥斯達補射亦未能命中目標，最終理文保住1比0的勝果到完場。

理文主教練陳曉明賽後表示，今場勝仗得來不易︰「對手防守緊密，3個中堅嘅身形同一啲單對單嘅防守都好強，我哋今日下半場開始製造到好多機會，但係當轉化唔到入球嘅時候，就一路都會好辛苦，尤其是對手後尾都加強咗反擊，不過今季好開心見到隊波，就算入唔到波都好，但都喺整體上維持到個隊形喺度。」