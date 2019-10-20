D1游泳賽　伍棹然：男拔要27連霸

學界飛魚最為期待的「港島及九龍區D1中學校際游泳比賽」決賽將於周五（25日）上演，一眾學界游泳好手今日（20日）在旺角The Forest出席「游水人：中學泳隊巡禮」宣傳學界D1泳賽，拔萃男書院隊長伍棹然（Wesley）期望自己和隊友可以平常心去看待比賽，穩袋27連霸，而最後一年代表協恩中學出戰D1的陳芷翹則指，要全力以赴游好每一場比賽，二人都異口同聲表示氣氛比往年差。

學界D1泳賽初賽已於上周五（18日）舉行，力爭27連霸的男拔目前在男子組與其他四間學校並列榜首，隊長之一的Wesley表示希望在接力賽中盡取分數，「我哋希望可以專注喺接力上，因為係計兩倍分數，希望做得更加好，可以攞到個27連霸！」擔任隊長的同時，也是最後一年學界比賽，Wesley盼能團結師兄弟，完成男拔上下的夙願。同是最後一年參加學界的陳芷翹（Carol）表示自己因備戰公開試而影響表現，「自己狀態麻麻，因為追成績而練少咗好多水，盡力做好自己，其實個結果點我都覺得唔需要太介懷，盡咗力就已經好夠。」

學界體育聯會今年減少約三成的學校門票，以致入場打氣人數較往年少，Wesley和Carol都大嘆可惜，Carol：「D1對於我哋中學生嚟講真係一個好重要嘅比賽，係我中學生涯最重大嘅一個項目，以往比賽氣氛好過泳總搞嘅比賽，香港應該冇一個比賽好氣氛過D1,因為大家都落力為自己學校打氣。」