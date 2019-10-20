港超聯　冠忠南區贏波上榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）假將軍澳運動場上演前列大戰，由東方龍獅迎戰冠忠南區。結果客軍憑上半場早段查維斯的入球，以1比0小勝東方。

兩軍今場均擺出3中堅陣式，南區前線採用了陳廣豪替代夏志明任正選，而東方則以早前才簽入的黃威任中場指揮官。今場比賽以查維斯的遠射展開序幕，不過埋門僅僅斜出。南區在17分鐘率先開紀錄，陳廣豪攻門被解圍，查維斯第二點施頂笠死「阿輝」入網，客軍領先1比0。雙方上半場打得激烈，迪高和川瀨浩太先後被對手侵犯，兩軍球員因而發生爭執，最終由球證吳超覺調停。33分鐘，黃威禁區內回傳予後上的梁振邦第一時間施射高出。6分鐘後，艾華頓接應斜傳起腳，但考驗不了謝德謙。隨著艾華頓的罰球直射被謝德謙接實後，球證鳴笛完半場，南區以1球領先優勢返回更衣室。

易邊後東方龍獅積極反撲，黃威在55分鐘憑一個角球攻勢禁區頂射門，被謝德謙抱實。3分鐘後，東方迎來一個黃金機會，慕沙禁區內施射再被謝德謙橫身救走。62分鐘，輪到艾華頓的嘗試，他在混戰中起腳，再三被「阿謙」神勇撲走。4分鐘後，艾華頓接應慕沙妙傳，空門之下竟「撻Q」射斜。下半場幾乎是主隊的天下，但他們始終未能攻破南區大門，更差點被對手再下一城。夏志明憑反擊單刀，被艾華度拉跌，惟球證只判罰黃牌。東方在尾段再換入利馬加強攻力，但仍然未能追和。最終，主隊東方龍獅以0比1不敵予冠忠南區，開季不敗金身告破。