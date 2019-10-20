【賽後解碼】曼城0中堅怪陣　哥帥有料到！

曼城作客2比0擊敗水晶宮一仗，領隊哥迪奧拿派出一套「0中堅」怪陣，用費蘭甸奴同洛迪卡斯簡迪一對防中客串中堅，結果係出乎預料咁理想，拎到近5場英超入面第2次「清白身」，哥迪奧拿嘅足球理念嘅貫徹，值得一讚！

雖然足球戰術潮流不斷改變，不過哥迪奧拿由巴塞隆拿出道開始，一直奉利「控球」嘅宗旨，佢深信只要球員做到最高質素嘅控球，賽事基本上已經立於不敗之地。喺拿樸迪、奧達文迪受傷，史東斯啱啱傷愈未夠狀態下，哥帥並唔係改變戰術遷就、唔係夾硬用新人中堅頂上，而且用控球技術高超嘅防中去頂，一個唔夠？用夠兩個！

曼城今場係作客，但都有71%嘅控球率，費蘭甸奴同洛迪卡斯簡迪喺後場拎波後，可以更加純熟去同隊友做配合，更快更精準咁去保持球權或者組織攻勢，水晶宮全場疲於防守，遑論要進攻兩位客串中堅，水晶宮全場只有2次中龍攻門。哥迪奧拿計算準確，係贏波第1功臣。

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