【雙紅會】有陣！迪基亞復出沙拿缺陣

英超大戰曼聯主場迎戰利物浦，曼聯鋼門迪基亞堅復出，相反紅軍就有穆罕默德沙拿因傷缺陣，要搵奧歷治代替！迪基亞通過最後體測，成功回歸正選，雲比沙卡亦克服傷患會出場，而球隊為頂住利物浦猛烈進攻，將出杜安薛比打防中，隨時縮後打5個後衞。

中場方面麥湯米尼同費特洛迪古斯，而進攻就由拉舒福特同丹尼爾占士負責。利物浦方面，穆罕默德沙拿上仗鬥李斯特城受傷，今仗連後備都做唔到，高普唯有以奧歷治拍沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴合作攻堅。另外巴西門神艾利臣比加終於傷愈，將再次為利物浦把守最後一關。

曼聯正選陣容：

門將：迪基亞

後衞：雲比沙卡、連迪路夫、哈利馬古尼、艾舒利楊格

中場：麥湯米尼、杜安薛比、費特洛迪古斯

前鋒：安達斯彭利拿、拉舒福特、丹尼爾占士

利物浦正選陣容：

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、祖爾麥迪比、華基爾雲迪積克、安德魯羅拔臣

中場：佐敦軒達臣、法賓奴泰華利斯、韋拿杜姆

前鋒：沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴、奧歷治

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