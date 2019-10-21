曼聯1比1和利物浦 紅軍連勝斷纜

周日晚英超雙紅會，利物浦憑拉爾拉拿完場前5分鐘扳平，1比1逼和上半場由拉舒福特開紀錄嘅曼聯，各得1分。利物浦開季8連勝後首次失分，暫以25分排榜首，與次席曼城分數差距縮減至6分，曼聯則9戰得10分，排名跌至13位。

利物浦今仗主動出擊，攻勢較多，曼聯靠穩守突擊搵食，開賽36分鐘藉一次快速反擊取得領先，丹尼爾占士右路快放傳中，拉舒福特門前接應撞入成1比0，完半場前利物浦曾攻破曼聯大門，可惜沙迪奧文尼入波前犯手球，翻查VAR後確認為詐胡，半場曼聯領先1比0。

下半場落後1球嘅紅軍積極搶攻，全場10射4中，控球率接近7成，曼聯反擊頗具威脅，全場錄得7射2中，不過久守必失，戰至85分鐘，拉爾拉拿化身後備奇兵，接應安德魯羅拔臣左路傳中，門前射入扳平1比1完場。

利物浦和波後，挑戰英超兩項紀錄功虧一簣，開季8連勝紀錄中止，未能追平2005/06年車路士創下嘅開季9連勝紀錄，紅軍跨季連勝17場亦結束，與曼城保持嘅英超18連勝尚差1場。

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