【東體爭議】可悲！雙紅會又畀VAR騎劫

曼聯大戰利物浦最終以1比1和氣收場，「雙紅會」嘅鋒芒再一次畀VAR(視像球證系統)搶走，利物浦球迷賽後瘋狂炮轟VAR偏幫曼聯，直指曼聯「4424+VAR」戰術再現，不過事實上VAR本身唔係問題所在，點樣運用先至係關鍵，可惜VAR喺英超嘅運用係一塌糊塗。

英超引入VAR之初，已經有一個好明確嘅運用宗旨，就係檢視導致入波嘅「清晰而明顯誤判」同埋「錯失嘅嚴重事件」，但係點樣為之「清晰而明顯」？呢點就製造咗好多尺度不一嘅判決。好似「雙紅會」拉舒福特嘅入波被判有效，但域陀連迪路夫踢跌奧歷治，算唔算係球證「清晰而明顯」錯判？

平心而論，域陀連迪路夫踢跌奧歷治呢一類畫面，喺每場英超都出現無數次，以英超球證嘅(低)水平/(寬鬆)尺度，好多球證都唔會吹罰，所以VAR認為域陀連迪路夫踢跌奧歷治並非「清晰而明顯」誤判。不過，當球迷睇過早一日(周六)般尼攻入李斯特城，但因李城中堅莊尼伊雲斯被不慎Kick倒而被VAR判作廢，利物浦球迷又真係好難唔憤怒。

VAR有佢用處，但點樣用得公平先係最重要。

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