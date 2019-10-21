【賽後解碼】對親利物浦都死守？吹佢唔脹喎

曼聯主場迎戰利物浦，領隊蘇斯克查排出5後衛陣式，由哈利馬古尼、域陀連迪路夫搭多個馬高斯盧祖鎮守中路，擺到明係打算用血肉長城嚟對抗「紅軍」。利物浦領隊高普賽後都忍唔住，批評曼聯一味死守：「全世界都為雙紅會興奮，因為大家覺得兩隊都係進取嘅球隊，但曼聯完全冇嘗試過(進取)。我唔係埋怨，只係講出呢個事實。」

據Opta數據顯示，曼聯今場只有32.1%控球率，係自03/04球季以來曼聯主場第2低控球率嘅比賽！最低又係邊場呢？就係上年3月主場對利物浦，只係錄得32.6%控球率，而嗰場波曼聯又係靠拉舒福特梅開二度贏2比1，即係話曼聯近16年主場最低控球率嘅2場都係對利物浦，但又拎到1勝1和喎。

蘇斯克查依家嘅戰術非常明顯，亦可以話係獨沽一味，就係玩快速反擊，喺冇任何可靠嘅創造型中場之下，拉舒福特、丹尼爾占士同安東尼馬迪爾嘅反擊速度，就係曼聯最可靠(定係唯一？)嘅板斧。雖然過程唔多好睇，但蘇斯克查心諗，保住個帥位先係最緊要！

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