【有片】鬧劇！墨超球員抗議拖糧　企定任射

墨西哥超級聯賽上演超級鬧劇！上周六(19號)華拿古斯主場對堤格雷斯一仗，主隊球員為抗議球會拖糧，開波後居然全隊「定格」唔比賽，企定定畀客隊入2球先至正式開波，呢個「讓兩球」舉動亦引嚟球壇熱議。

喺墨超排包尾嘅華拿古斯近期陷入財政危機，職球員被拖欠幾個月至半年薪金，為咗抗議球隊拖糧，佢哋周六對堤格雷斯決定「局部罷踢」。比賽開始後，華拿古斯全隊球員企定定唔郁，教練同後備亦喺場邊一字排開，結果堤格雷斯都唔同你客氣，伊度亞度華加斯同基格納喺4分鐘內先後遠射入波。完成「讓兩球」嘅任務之後，華拿古斯先至回復「正常」，最終佢哋都輸1比3。

呢一場鬧劇發生後，喺球壇引嚟極大爭議。華拿古斯球員咁樣做係咪冇體育精神呢？華拿古斯班主古利賽後批評球員「令球迷蒙羞、成為世界笑話」，但有網民就撐球員「冇糧出使乜同你講道義？」就連堤格雷斯亦都受到唔少批評，網民認為佢哋唔應該「趁人罷踢」入波攞着數。

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