唉、堅遜！全球利迷眼中釘！

英超「雙紅會」VAR又有主角，但場波仲有一個焦點，就係球證艾堅遜。佢承認睇到連迪路夫同奧歷治係有接觸，不過卻唔覺得係犯規，所以決定畀拉舒福特入球成立。其實艾堅遜的確好似同利物浦有仇一樣，上季和李斯特城一仗，拿比基達於禁區內明顯被侵犯，艾堅遜已冇畀12碼。自上季開始利物浦踢咗47場聯賽9場失分，其中4場就係由艾堅遜執法，難怪利迷憎到佢入骨！

曼聯今仗先開紀錄嘅1球充滿爭議性，從VAR所見，連迪路夫嘅犯規動作雖然唔算清晰，但當時佢從後有所動作、完全掂唔到波而令奧歷治跌倒，加上艾堅遜同VAR團隊，都清楚表示雙方係有接觸，咁就應該係犯規動作，艾堅遜唔吹番轉頭、而判曼聯入球成立，似乎講唔過去。

上季利物浦主場被李城迫和1:1，紅軍中場基達於對手禁區內明顯被侵犯，應該獲得12碼，大有可能將紀錄改寫成2:0，但艾堅遜卻視若無睹，紅軍跟手被迫和痛失2分。紅軍到最後僅輸曼城1分同英超冠軍擦身而過，唔見呢2分堅痛到入心。

9場失分有4場係由艾堅遜執法，比率高達45%，艾堅遜可以話係利物浦頭號煞星。

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