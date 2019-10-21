【有片】熱刺衰到貼地　孫興民爆粗堅陰公

上屆殺入歐聯決賽，今屆歐聯主場輸2:7，熱刺成績就好似食咗瀉藥一樣，班波由天堂跌落地獄。熱刺喺英超亦踢得勁曳，剛啱主場對包尾屈福特，僅能迫和對手1:1，一班球員愁雲慘霧。南韓球星孫興民今戰僅列後備，佢於場邊嘅表現好睇過場波，睇到球隊落後、之後冇腳好波，老孫不停大動作叫慘，仲被影到嬲到爆粗，相信一眾刺迷都感到身受。

孫興民上季帶領熱刺殺入歐聯決賽，被唔少球評家，評為熱刺最佳球員，今季佢個人表現亦唔曳，其中贏水晶宮4:0，佢半場就梅開二度加貢獻助攻，但佢幾勁都好，暫時都救唔到熱刺。

今場領隊普捷天奴變陣，將孫興民擺落後備，自己冇得落場僅能喺後備席睇波，孫興民比起落場更加肉緊，睇到隊友們完全打唔出水準，老孫舉晒手向後跌坐，仲大叫「FXXKING HELL」，個樣又嬲又失望；之後佢難以置信地掩面，又望向隊友，淨係睇個身體語言，就知佢對隊波有幾絕望。熱刺球迷雖然失望，但見到老孫咁肉緊隊波，都認為佢深愛熱刺，但熱刺堅係要盡快振作，唔係就算老孫幾愛都好，都總會有日頂唔住，到時留唔住呢名球星，就真係喊得一句句。

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