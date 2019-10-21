李慧詩膺雙料冠軍！港隊亞錦賽擸9獎牌

亞洲場地單車錦標賽今天（20日）在韓國鎮川圓滿落幕。港隊再添3金1銅，包括「牛下女車神」李慧詩在女子競輪賽奪金，榮膺雙料冠軍；繆正賢、楊倩玉／逄瑤分別在男子捕捉賽、女子麥迪遜稱王封后；以及程燕珊在女子青年組競輪賽摘銅。總結今屆成績，港隊總共獲得4金1銀4銅。

李慧詩延續爭先賽4連霸勢頭，今天出戰競輪賽首圈和次圈賽事，都輕鬆獲得首名。來到決賽，她成功復仇上屆冠軍小林優香，繼2013、2014、2016至2018年後再次奪金，跟爭先賽一樣6度掄元，亞、季軍屬於日本的小林優香和韓國的李慧珍。至於隊友李海恩在7至12名名次賽敬陪末席，最終排名第12位。女子青年組競輪賽同樣傳來捷報，程燕珊僅次中國和韓國選手摘銅。

亞運金牌組合梁峻榮／張敬樂壓軸出戰男子麥迪遜，賽事長達40公里，總共16個衝刺圈，「榮樂配」曾於第9和12個衝刺圈獲得首名，可惜未能把握最後一個雙倍積分的衝刺圈，最終被哈薩克組合從後趕上，以23分屈居殿軍，未能為港再添獎牌。

李慧詩下月底領軍 主場出戰世界盃

完成亞錦賽後，部分港隊成員即將飛往廣西，參加世界巡迴賽。而下月29日至12月1日，港隊將會回到香港單車館主場出戰世界盃，與超過300位世界頂尖車手合演東京奧運前哨戰。門票已於城市售票網公開發售（網上／售票處／電話），票價由$30至$200不等。

港隊成績

女子爭先賽金牌 - 李慧詩

女子競輪賽金牌 - 李慧詩

女子麥迪遜金牌 - 楊倩玉、逄瑤

男子捕捉賽金牌 - 繆正賢

女子個人追逐賽銀牌 - 梁寶儀

女子記分賽銅牌 - 梁寶儀

女子全能賽銅牌 - 李思穎

女子競輪賽銅牌（青年組） - 程燕珊

男子團體追逐賽銅牌 - 梁峻榮、張敬樂、繆正賢、梁嘉儒