主將唔踢得　男拔夠團結炒起喇沙書院

拔萃男書院足球隊的靈魂人物「沙維」鄭進泓已經畢業，另外由於學體會禁止港超成員參加學界賽事，隊中的進攻王牌、效力愉園的林樂賢亦無法為學校上陣，今年這支學界勁旅重新出發，除劍指D1學界冠軍，也要重奪精英賽王者寶座。周一（21日）假石硤尾公園足球場進行「港九中學校際足球比賽」男子D1 A Grade分組賽第二輪賽事，男拔憑黃政德及劉卓堯分別梅開二度，以4比0大勝喇沙書院取得兩連勝。

今場男拔面對喇沙球隊打出氣勢，9分鐘由劉卓堯遠射先拔頭籌。喇沙雖然較為被動，不過上半場勝在防守未有出現太大漏洞，其中一次罰球機會，郭澄的射門僅告出界，半場比數唯持1比0。下半場男拔加強壓迫，多次利用兩邊側擊製造機會。下半場6分鐘，港英混血兒甘亮志右路快放傳中，禁區內的黃政德一個假身騙過對手後，勁射破網成2比0。之後喇沙作出反擊，不過仍未突破男拔門將十指關。甘亮志其後再次右路逼搶成功，快傳給前鋒劉卓堯走腳得手，將比數拉開至3比0。男拔未有放棄進攻，球權幾乎都在他們腳下，黃政德在下半場22分鐘再顯功架，「cup」過對手後射成4比0。尾段喇沙幾乎由張展誠的頭槌破蛋，男拔終以4比0大勝而回。

「那場輸球之後很不甘心，今年一定要一雪前恥。」男拔去年意外在精英賽16強止步，這個早早結束的賽季令黃政德（德仔）相當難忘。「我們在那場之後，變得更加團結，今場大家都很有火，踢得很好。」另一位入球功臣、效力愉園青年軍的劉卓堯（Trevis）說，球隊的共同目禁是要重奪學界「一哥」地位。今場男拔的攻勢相當流暢，效力甲組晉峰青年軍的德仔更在喇沙禁區內，一次又一次巧妙地騙過對方守衞，盤扭技術令人眼前一亮。「扭波很好玩，就像玩弄對手一樣。只要我引到很多對手過來，隊友就會有空位。」不過要在場上俐落地過人，當然也要下很多苦功，德仔表示平日會參考不同球星的短片，訓練前自己加練，研究出自己的獨有的踢法。