拉舒福特咁樣講　利物浦迷聽到扯晒火

英超「雙紅會」尋晚打完，結果打成1比1和波收場，理應皆大歡喜。不過，場波曼聯擺明泊大巴，玩穩守突擊，利物浦就積極搶攻，但只係靠完場前入波搶番一分，賽後曼聯入波功臣拉舒福特仲要話佢哋贏唔到只係唔夠運，話「紅軍」連和波都唔配，呢段賽後肯定激嬲唔少「紅軍」球迷。

「福仔」賽後受訪係真心覺得失分唔抵：「我哋應該攞3分啦！我認為利物浦表現根本唔配打和或贏波，但足球就係咁啦！我哋有好好贏波機會，只係錯失咗次重要機會。我哋好想今場贏波，因為咁樣可以幫我哋帶來成功。」

曼聯尋晚算係打番場好少少波，「福仔」認為佢哋仲差少少運氣：「其實陣容踢法同季初相比，並冇好大變化。我哋踢番正常水平，並且有穩定發揮，呢件係好事，唯一遺憾係攞唔齊3分。之後仲有其他比賽，我哋運氣唔算太好。我哋本來踢得可以更好，特別係進攻上，仲有好多工作要做，但我認為我哋本應可以贏波。」

畀人問到佢入波嗰球，之前隊友域陀連迪路夫疑似犯規，「福仔」回應就係波已入，懶得理：「我唔知道發生咗咩事，老實講，我唔知呢球點解會唔計數，我乜都睇唔到呀！」仲講風涼話，小心畀「紅軍」迷鬧爆呀！

英超「雙紅會」尋晚打完，結果打成1比1和波收場，理應皆大歡喜。不過，場波曼聯擺明泊大巴，玩穩守突擊，利物浦就積極搶攻，但只係靠完場前入波搶番一分，賽後曼聯入波功臣拉舒福特仲要話佢哋贏唔到只係唔夠運，話「紅軍」連和波都唔配，呢段賽後肯定激嬲唔少「紅軍」球迷。

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