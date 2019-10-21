菁英盃　和富大埔富力R＆F過招

本年度改以雙循環進行分組賽的「菁英盃」，今晚8時假旺角大球場續演激戰，由首次於今屆賽事亮相的和富大埔於B組出戰富力R&F。雙方主帥均對今場對決十分重視，富力R&F主教練楊正光表示，不排除派較多主力落場爭勝，務求以小組首名資格取得決賽入場券！

郭嘉諾等派秘密武器

和富大埔擁有8名適齡球員，主教練之一郭嘉諾直言多位小將已準備就緒：「我哋4日內踢兩場比賽，會喺人腳上進行調整。一班年輕球員已經準備好踢菁英盃，特別孫銘謙、何振廷、廖智謙、鄭子森、今季第一年踢港超嘅吳文希都已經做好準備迎接今仗。」「郭Sir」更對吳文希寄予厚望：「吳文希係我特登搵番嚟，佢舊年踢觀塘入咗二十幾球波，就算幸運都要二十幾次，希望可以將佢打造成下一個孫銘謙！」球隊今仗有金玟基、勞高復出，為大埔增添爭勝本錢。

上月先後在港超聯賽及菁英盃不敵東方龍獅及冠忠南區的富力R&F，上周六主場8比0大炒佳聯元朗，主教練楊正光賽後稱讚球員團結，並期望球隊可藉大勝重整旗鼓。「光Sir」又指︰「當然希望進身決賽，第一場輸咗，嚟緊每場都希望贏，分組賽只得1隊出線，萬一有乜閃失就好難打，所以嚟緊接連兩場菁英盃，會有較多主力球員參與。」