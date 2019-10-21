高普斥曼聯死守　摩連奴妙語寸番轉頭

英超「雙紅會」1:1和氣收場，利物浦領隊高普賽後指每次對紅魔鬼，對手只是一味死守，令球隊踢得好辛苦。前曼聯領隊摩連奴則指，高普「想要肉但最後只得魚」，寸佢唔好寄望對手，都係踢有利紅軍嘅戰術。

利物浦本季連勝紀錄斷纜，去到第9輪賽事終於要失分於曼聯腳下。高普表示曼聯一向踢法消極，只係識屯重兵防守，仲要唔係只係今仗，而係佢每次對曼聯都遭受同一戰術對待。

摩連奴則話：「高普去到一間餐廳，先發覺自己唔鍾意個餐牌，佢想食肉但只係得魚囉。佢哋一直希望對手會同紅軍打開放足球，畀機會佢哋反擊，曼聯依家於各方面都有不足，所以決定踢今場嘅戰術。」

「曼聯踢足3個中堅，盡量截斷利物浦進攻線路，一直於後防緊守崗位，利物浦當然唔鍾意呢個餐牌啦。利物浦就係冇呢個質素，去撕破死守防線。我必須承認紅軍贏唔到我好高興，因為如果佢哋贏，就會平咗我英超9連勝嘅紀錄，但依家個紀錄仲係我嘅。利物浦成績係好，佢哋面對合適踢法，仲可以大勝對手添，但紅軍只係贏到某啲比賽。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。