世界海岸賽艇錦標賽　港隊力戰500精英！

香港賽艇代表隊將派出23名頂尖賽艇運動員出戰「2019世界海岸賽艇錦標賽」，包括里約奧運代表、2018亞洲海岸賽艇錦標賽金牌得主李嘉文、李婉賢及趙顯臻，將與世界各地約500名精英競逐榮譽。首次移師維港的賽事高手雲集，參賽人數亦是歷屆之冠！

由大新銀行呈獻的「2019世界海岸賽艇錦標賽」，將於11月1日至3日於維多利亞港舉行。屆時，來自29個不同國家及地區約500名的海岸賽艇選手將會雲集香江，一決高下。其中，法國成最積極參與的海外隊伍，參賽賽艇數目最多；而最受歡迎的項目非海岸男子單人雙槳艇莫屬，參賽人數最多。

今屆海岸男子單人雙槳艇賽事共有45名選手參賽，當中包括上屆世界金牌得主 Eduardo Linares Ruiz。過往代表秘魯賽艇屬會出賽的Eduardo Linares Ruiz，今年將會代表英國屬會參賽。同樣被視為獎牌大熱的上屆銀牌得主德國 Lars Wichert及上屆銅牌得主意大利Simone Martini亦會同場較勁。

海岸男女混合雙人雙槳艇同樣是本屆熱門項目，吸引共39支隊伍參賽。上屆金牌組合荷蘭的Janneke van der Meulen及Mitchel Steenman，希望今屆成功衛冕，與上屆銀牌組合來自法國的 Pierrick Ledard及 Edwige Alfred再分高下。

另外代表烏克蘭出戰女子單人雙槳艇的Diana Dymenchenko 將會載譽歸來；而意大利的CC Satumia 賽艇屬會再度出戰，期望衛冕海岸男子四人雙槳有舵艇冠軍。

國際賽艇聯會主席Jean-Christophe Rolland表示：「維港的賽道不但使比賽更具吸引力，讓兩岸的市民及遊客均近距離體驗海岸賽艇驚險刺激的特質。」

賽事籌委會兼中國香港賽艇協會主席鄧勵表示：「今屆的世界海岸賽艇錦標賽報名反應熱烈，吸引多位本地及海外頂級海岸賽艇選手參賽。」李嘉文/李婉賢將出戰海岸女子雙人雙槳艇、趙顯臻/陳鈺文組合則角逐海岸男子雙人雙槳艇、另趙顯臻再拍許詠淇參加海岸男女混合雙人雙槳艇。至於港隊亦有代表競逐海岸男子及女子四人雙槳有舵艇等項目。