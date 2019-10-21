鋪好晒路　呢位荷蘭名帥出年接掌巴塞

西甲班霸巴塞隆拿近季表現未達預期，喺歐聯始終未有突破，主帥華爾維迪更因為今季球隊喺聯賽反覆表現，曾經一度傳出帥位不穩。今日，西班牙嘅《世界體育報》同《馬卡報》等，都報道話巴塞隆拿一代名將朗奴高文有機會明夏入主魯營，頂替華爾維迪，事關呢位現任荷蘭國家隊領隊同荷蘭足總份合約上，竟然有條秘密解約投巴塞條款，明顯係鋪定路出年過檔囉！

身為荷蘭足總技術總監嘅胡格馬近日受訪爆出朗奴高文嘅合約特別條款，似乎係想借傳媒把口向朗帥施加壓力：「朗奴高文一直都表明，希望有朝一日可以去巴塞隆拿教波，所以先會有呢條條款，但巴塞都一定要畀足錢。喺荷蘭國家隊取得成功可以幫到佢，但我始終希望我哋可以完成合約，合作到卡塔爾世盃(2022年)之後。大家一直合作得好好，我想可以有長線發展。」

據知，朗奴高文份約本身係去到2022年，即係卡塔爾世盃之後，但如果巴塞隆拿肯畀違約金，就可以出年歐國盃之後帶走朗奴高文。事實上，朗奴高文球員時代喺巴塞效力6季，合共出場264次射入88球，係當年「夢之隊」重臣。到佢退役做教練之後，朗奴高文帶領阿積士同燕豪芬先後贏過3次荷甲冠軍，又帶華倫西亞贏過一次西班牙盃，係堅有料！事實上，朗帥就算依家帶領荷蘭國家隊，「橙軍」近排都明顯翻生，重現強隊風範。

值得一提，查實巴塞現任教練華爾維迪份約都係出年夏天到期，真係夾到正。除非巴塞今年贏到西甲或歐聯，份約先會自動延期一年，否則大家出年見到朗奴高文上任巴塞主帥一職，真係唔需要覺得意外呀！

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