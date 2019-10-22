對唔住　哥迪奧拿話曼城未夠班贏歐聯

英超曼城聽晚深夜將會喺歐聯主場迎戰阿特蘭大，之前「藍月亮」喺兩場分組賽全勝，合共轟入5球而未有失波，今場有望延續良好氣勢。不過，身為曼城主帥嘅哥迪奧拿就反而撥球迷冷水，雖然曼城近年表現強勁，只係哥帥認為佢哋始終缺乏最頂級球隊嘅埋門決斷性同冷靜，根本仲未夠班贏歐聯冠軍囉！

曼城早前喺英超不敵屈福特，到上周末就即刻反彈處波，以2比0砌低水晶宮，不過哥帥賽後就表示對球員仲有不滿，尤其係前鋒加比爾捷西斯喺比賽尾段一次禁區內獨食勉強起腳，而唔肯交畀門前空晒嘅奇雲迪布尼，錯過拉開到3比0機會。

哥帥話:「最後一腳......睇落祇有要交畀奇雲迪布尼，佢應該要交波囉！可能佢仲太後生啦！我哋錯失好多入球機會，尤其係禁區之內，我哋一定要果斷有效。人人都話歐聯係我哋目標，但我哋仲未做好準備，我哋製造好多機會，仲要冇失波，但仍有改進空間。我哋近兩季攻入好多波，呢點係毫無疑問，但問題係我哋仲要繼續努力，去改善呢個問題。」

其實對水晶宮場波，浪費入球機會真係幾乎害死自己，好彩門將艾達臣摩拉斯對住賓迪基個頭槌作出神救，先勉強頂住。事實上，能唔能夠再贏歐聯，一直係領隊哥迪奧拿面對嘅最大挑戰，佢個人對上一次贏歐聯已經係2011年帶緊巴塞嗰陣；而佢自2016年上任執教曼城之後，從未領軍喺歐聯突破8強囉！

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