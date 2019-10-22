施丹收最後通牒 今輪歐聯只可一個結果

大件事！根據西班牙《世界報》報道，西甲班霸皇家馬德里高層已經向主帥施丹落咗最後通牒，如果聽晚深夜場歐聯作客加拉塔沙雷唔贏，就會炒咗佢，而消息話摩連奴同阿里基都會係候選新帥熱門。

皇馬今季表現反覆，西甲踢9場贏5場，唔算標青，但啱啱就失落咗榜首位置。至於歐聯仲大鑊，踢完分組賽頭兩輪都贏唔到，依家喺A組排包尾添。據知，球會高層本來諗住將原定今星期舉行嘅國家打吡當係施丹生死戰，贏波先有得留低，但由於受到當地政局影響，國家打吡依家改咗期，「銀河艦隊」高層就決定提前喺今輪歐聯對加拉塔沙雷去決定施丹去留。

報道仲話，皇馬管理層查實對於施丹不滿唔止係球隊成績差，同時係球隊喺佢帶領下，連氣氛都勁衰，球隊上下都相當洩氣。仲有，唔少球員好似泰拔高圖爾斯、夏薩特同雲尼斯奧斯祖利亞等，喺施丹麾下都係踢唔出水準，無可奈何之下，先有換帥打算喎！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。