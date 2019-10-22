作客4場不勝　阿仙奴輸波跌出前4

英超周二(22日)凌晨獨腳戲，阿仙奴作客0比1不敵升班球隊錫菲聯，近4場作客2和2負，以9戰得15分退居第5位，錫菲聯升上第9，曼聯再跌1級至14位。

阿仙奴今仗尼高拉斯比比孭重飛，可惜佢唔爭氣，開賽21分鐘近門接應哥拉辛拿斯左路傳中，門前竟然掃把腳漏踢，錯失開紀錄黃金機會，30分鐘錫菲聯取得領先，羅活左路開角球，積奧干尼遠柱接應頭槌二傳中路，賴斯莫薩特門前加一腳入網，錫菲聯領先1比0。

比比踢得差，小將沙卡都想爭取表現，可惜佢35分鐘一次引球殺入禁區，被艾根橫身撞跌，球證不但冇畀12碼，仲吹佢插水出示黃牌警告，助教龍格保因抗議，亦收到相隔11年後收到英超黃牌。

下半場阿仙奴全力圍攻對手，控球率接近7成，但埋門不多，全場僅9射3中，錫菲聯亦有8射2中，最終阿仙奴未能扳平，以0比1落敗。

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