佢堅係廢　艾拉叫大家畀時間比比

阿仙奴今仗輸畀錫菲聯，好大原因係入唔到波，人哋錫菲聯攻入1球後死守，阿仙奴攻足全場都冇乜威脅，怪得邊個。不過除咗怪球隊作客曳，前鋒尼高拉斯比比開賽初段門前失機都係主因，賽後唔少球評家都集中討論比比踢得差，不過曼聯名宿艾拉認為佢只係未適應，希望大家畀啲時間佢。

阿仙奴今夏大破慳囊，以7200萬鎊從里爾買入尼高拉斯比比，其實佢喺里爾表現正常，效力兩季射入35球，表現OK，否則阿仙奴都唔會買佢，但點知佢嚟到英超，表現只有青年軍水準，用小將加比爾馬天尼利或沙卡都好過佢。

今場對錫菲聯，開賽21分鐘尼高拉斯比比門前掃把腳漏腳，錯失開紀錄黃金機會，再次證明佢冇料到，不過艾拉為佢講好說話：「高身價令佢感受到壓力，而且英超賽場向來唔易應付，想當年我初到曼聯，頭半年都係唔適應，好多人甚至叫我返摩納哥，捱過適應期後，問題亦解決。」

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