金球獎雙王再鬥VVD　魔笛碌神出局

2019壓軸大獎，《法國足球》雜誌「金球獎」周二(22日)凌晨公布30人候選名單，繼歐洲及世界足球先生選舉後，美斯、C朗拿度及華基爾雲迪積克將在此戰場進行終極角逐，不過衞冕嘅莫迪歷及世界最高身價球員尼馬卻不在候選名單，率先出局。

在今年8月歐洲最佳球員獎及9月國際足協最佳球員獎，都由美斯、C朗拿度及華基爾雲迪積克進入最後3強，角逐殊榮，結果VVD贏得歐洲最佳球員獎，其後美斯奪得世界足球先生，金球獎成為3人最終戰場。

由2008年開始，金球獎都是美斯同C朗天下，各贏5屆，直至去年才被莫迪歷打破壟斷，得此殊榮，不過莫迪歷得獎後表現大跌，今屆失落候選名單，無緣衞冕，至於巴西王牌碌神尼馬雖在法甲效力，但亦不獲《法國足球》雜誌通融，不入30人候選名單。

熱刺孫興民榜上有名，是唯一入選30人候選名單嘅亞裔球員，至於最多球員入圍球隊是利物浦，共7人。金球獎將於12月2日揭曉。

2019金球獎候選名單：

沙迪奧文尼 利物浦

阿古路 曼城

法蘭基迪莊 巴塞隆拿

洛里斯 熱刺

杜辛泰迪治 阿積士

基利安麥巴比 巴黎聖日耳門

阿歷山文阿諾特 利物浦

雲迪碧克 阿積士

奧巴美揚 阿仙奴

達史特根 巴塞隆拿

基斯坦奴朗拿度 祖雲達斯

艾利臣比加 利物浦

馬菲斯迪歷特 祖雲達斯

賓施馬 皇家馬德里

韋拿杜姆 利物浦

華基爾雲迪積克 利物浦

貝拿度施華 曼城

孫興民 熱刺

羅拔利雲度夫斯基 拜仁慕尼黑

羅拔圖法明奴 利物浦

美斯 巴塞隆拿

馬列斯 曼城

奇雲迪布尼 曼城

高列巴利 拿玻里

基沙文 巴塞隆拿

穆罕默德沙拿 利物浦

夏薩特 皇家馬德里

馬昆奴斯哥利亞 巴黎聖日耳門

史達寧 曼城

祖奧菲歷斯 馬德里體育會

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