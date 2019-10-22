【歐聯】曼城迎阿大鬥大

今日賽事焦點，當然係歐聯分組賽第3輪賽事，研究一場曼城主場迎戰阿特蘭大。

曼城在C組兩戰兩勝排榜首，今場對兩戰兩敗的阿特蘭大，主隊讓兩球實在太多，不妨考慮入球大細，曼城攻力有保證，不過後防傷兵滿營，要由費蘭甸奴及洛迪卡斯簡迪串演中堅。

阿特蘭大攻強守弱，杜雲沙柏達及艾真度高美斯有力取得入球，兩隊鬥攻，今場中位數3.5球捧入球大。

名家：邪神

直播表

周三0:15am 亞冠盃 希拉爾 Vs 艾薩德

Now 670、Fox +；有線651、611台

周三0:55am 歐聯 馬德里體育會 Vs 利華古遜

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三0:55am 歐聯 薩克達 Vs 薩格勒布戴拿模

Now 644台；有線662、602台

周三3:00am 歐聯 曼城 Vs 阿特蘭大

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三3:00am 歐聯 加拉塔沙雷 Vs 皇家馬德里

Now 645台；有線604、603台

周三3:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 莫斯科火車頭

Now 630、633；有線661、601台

周三3:00am 歐聯 熱刺 Vs 貝爾格萊德紅星

Now 644台；有線662、602台

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