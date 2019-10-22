【有片】淫底球星老婆全裸短片流出

阿根廷前鋒莫路伊卡迪今季被國際米蘭外借去巴黎聖日耳門，但佢嘅惹火老婆娜拉(Wanda Nara)仍然留喺意大利電視台擔任主持工作，呢位32歲索爆人妻趁老公唔喺身邊就曳曳，喺社交網上戴一段全裸短片「派軍糧」，唔講仲以為佢轉拍三級片。

從短片可見娜拉全身赤裸，趴喺床上搔首弄姿，盡顯美好身材。佢仲上戴一張背面全裸相片，簡直想挑戰性感極限底線。雖然娜拉冇露點，但仍然睇到網民慾火焚身。

娜拉一向言行出位，更被指係莫路伊卡迪同國米反面嘅主因，遭到唔少球迷批評，但佢並唔介意，更自稱係意大利最出名嘅賤人。

事實上，娜拉同莫路伊卡迪嘅戀情非常具爭議，娜拉2008年已經同前阿根廷射手麥斯盧比斯結婚，但2013年離婚，盛傳女方「派帽」，搭上當時同為效力森多利亞嘅莫路伊卡迪，之後兩人真係一齊，而且娜拉僅離婚1年後，就同莫路伊卡迪結婚。

最估唔到係麥斯盧比斯近日接受傳媒訪問時，話已經原諒兩人，唔想再提。娜拉同莫路伊卡迪經常喺社交網放閃，甚至一齊拍攝性感寫真，成為球壇最出名一對「色慾男女」。

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