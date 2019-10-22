10年後再嚟鬥　摩佬要爭歐巡首冠

去年榮膺歐洲最佳的意大利名將摩連拿利闊別10年重臨香港，將與美國的列特爭逐下月28日至12月1日的香港高爾夫球公開賽，爭逐這項歐巡賽「2020 Race to Dubai」的首站錦標。

大會繼早前已宣布斯滕森參戰後，今日再公布多兩位猛人競逐，其中現時世界排名11的意大利名將摩連拿利去年表現相當搶鏡，贏得英國公開賽的大滿貫錦標，並且以歐洲代表身份出戰法國舉行的萊德盃。

36歲的摩連拿利最令香港球迷深刻的，相信是08年與北愛爾蘭球星麥艾萊及台灣名將林文堂在延長賽的激戰一役，可惜最終兩位歐洲球手不敵林文堂屈居亞席。

至於世界排名17的列特則是繼2015、2016及2018年後，第四次來港參賽，29歲的他於8月贏得了PGA巡迴賽巴克萊高爾夫球賽冠軍，隨後又以第四名完成BMW PGA錦標賽，他期望11月來港可以首嚐歐巡賽冠軍滋味。

一連四天的比賽於香港哥爾夫球會上演，11月28日( 星期四 ) 及11月29日 ( 星期五 )免費入場；21歲以下的人士於4天的賽事中均能免費入場，有關詳情請瀏覽：www.thehongkongopen.com

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