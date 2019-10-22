【東體爭議】奧斯爾真係後備都冇資格？

阿仙奴上場英超不敵錫菲聯，中場奧斯爾再次無緣大軍名單，已經係呢位德國球星今季第4次冇份入選大軍名單，連做後備都冇資格，佢最近1次上陣已係9月24日英聯盃。

西班牙中場丹尼施巴路斯踢完國際賽，今場輪休先做後備，領隊艾美利寧願用20歲小將祖爾韋洛克踢正選，都唔揀奧斯爾入大軍名單。結果踢完上半場，都係要由丹尼施巴路斯入替祖爾韋洛克，可見艾美利一開始已經用錯人。

賽後引起好多「廠迷」不滿，有人話：「我想知奧斯爾到底對艾美利做過咩事，令佢連後備都冇份。」亦有人話：「我唔係奧斯爾死忠球迷，但我認為艾美利咁做，已經過晒火位。」甚至有球迷認為有奧斯爾助陣，艾美利先至可以留隊耐啲，否則好快會被炒。

雖然奧斯爾近年狀態欠佳，但爛船始終有三斤釘，關鍵時刻派佢上陣，可能會有神來之筆。而且佢嘅名氣夠響，唔踢得都嚇得，特別係對住錫菲聯呢種細球會，足以令對方有所顧忌。

艾美利完全無視周薪達35萬鎊嘅奧斯爾，唔止令自己少咗變陣嘅本錢，對球會而言亦係一種大浪費。

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