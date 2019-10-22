港隊大豐收　李慧詩：想對手有新招對付我

香港單車隊完成亞洲場地單車錦標賽，帶著4金1銀4銅兵分兩路。部分成員飛往廣西出戰公路世巡賽，李慧詩、梁峻榮、張敬樂、繆正賢、梁嘉儒等周二（22日）回港，備戰下月初舉行的明斯克站世界盃。李慧詩期待對手有新方法對付自己，「我也會嘗試不同戰術，進行預防，免得到了奧運才措手不及。」

連續四屆亞錦爭先賽冠軍，相隔一年再在競輪賽封后，手握兩面金牌，李慧詩還是一貫的從容，笑說此行收穫頗多：「贏獎牌比想像中難。這兩個月是休整期，狀態只有八成，加上日本隊採用新戰術，有別其他選手著重爆發，改以速度和耐力爭勝，爭先賽全程三圈都保持高速。稍後會和教練商討怎樣應對，改量戰術和轉動比。」

留港短短五天，李慧詩便會啟程白俄羅斯明斯克，參加今屆世界盃揭幕站。總共六站世界盃，她暫定出戰四站，包括下月底的香港站（門票已於城市售票網公開發售），以及宿敵摩頓主場的澳洲布里斯班站，繼續爭取明年東京奧運積分。奧運進入倒數階段，她說並不特別緊張，不過有件事情頗為苦惱：「最近韓籍教練離隊，訓練缺少電單車牽引，唯有讓牽引長距離項目的張敬煒暫時客串。」

繆正賢苦候十一年奪金：「最想看演唱會」

「女車神」成績固然耀眼，隊友的表現一點也不遜色。繆正賢夥拍梁峻榮、張敬樂和梁嘉儒，在男子團體追逐賽打破香港紀錄摘銅，更在捕捉賽奪金。賽後他在社交媒體寫的一番說話，讓人動容：「我從沒贏過一場個人項目比賽，連青少年時期也沒有。你願不願意用十一年時間，換一次舉手機會？反正我等到了。信則有，不信則無。」

滿以為今天現身，也會出現感動場面，卻是意想不到的有趣。問到奪冠後，有否激動得睡不著覺，他笑說：「都有嘅。」身旁的梁峻榮忍不住打斷：「如果去到陳奕迅年底的演唱會，他肯定會失眠。」原來從小學開始，繆正賢已是陳奕迅的忠實粉絲，電話歌單少說也有過百首他的金曲。不過偶像開演唱會的時候，他大概還在昆明集訓，未必能夠如願。難怪隊友戲謔：「想放假，下年啦！」

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