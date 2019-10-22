菁英盃　理文衞冕首擊鬥傑志

毋需登入，立即睇直播：

今晚「菁英盃」A組於旺角大球場續演好戲，衞冕的理文首度亮相硬撼傑志。正受傷兵困擾的「藍鳥」希望給予更多年輕球員機會，分別為兩位17歲小將張廣然及唐曉峰辦理註冊手續；理文主帥陳曉明坦言今季改制後，令衞冕之路更難行，但相信球員會盡力而戰！

（on.cc東網周三晚7時直播）

藍鳥兩17歲小將有望首騷

傑志上仗在相隔逾月後再戰港超聯賽，結果於費蘭度及盧卡斯兩位主力缺陣下，與和富大埔踢成1比1，不過該役再添洛迪古斯及基爾頓兩位傷兵，幸後者與費蘭度有望趕及今仗復出。主教練施利斯高域認為，缺乏比賽對球隊有一定影響︰「上場波好不幸地又有傷兵，始終隔太耐冇正式比賽，球員係比較難去調整心態。我睇過比賽片段3次，頭20分鐘其實做得好好，但之後因為對手把握機會而受到懲罰，球員好努力製造機會，整體表現唔算出色，但亦未至於好差，依家只好向前看，準備嚟緊嘅賽事。」足球總監朱志光坦言，菁英盃分組賽改為雙循環，可給予更多年輕小將上陣機會，除原有的鄭展龍、巴拉克及陳晉一等U22球員外，亦會為張廣然及唐曉峰兩位港隊U18成員辦妥註冊手續。

陳曉明：改制後衞冕更難

上仗聯賽一球小勝標準流浪的理文，目前在聯賽榜暫居第3位，落後榜首冠忠南區1分但少踢1場，主教練陳曉明認為能為球員打下強心針︰「起碼我哋踢出嚟嘅時候，可能冇之前咁清風送爽贏波，但感覺上球員嘅跑動係唔錯，比賽末段亦有好多反擊機會。」

「曉明Sir」同時表示，上仗刻意收起U22球員之一的中堅余煒廉，以確保今仗有足夠適齡球員可供選擇，但也坦言衞冕非易事︰「希望我哋另外嗰兩位年輕球員有機會表現自己嘅時候，無論為自己定球迷好，都畀到啲新鮮感球隊。依家分組要踢雙循環，仲要5隊出得1隊，好似打緊第2個聯賽咁，個要求唔同咗，不過我哋會盡力而為，希望每樣嘢都做得好。」