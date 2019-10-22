菁英盃　富力Ｒ＆Ｆ上演神奇大逆轉

「菁英盃」B組分組賽周二晚（22日）上演，由和富大埔對富力R&F。大埔上半場以3比1領先，以為形勢大好之際，下半場卻被富力連入4球，以5比3反勝。

開賽初段，大埔積極進攻，5分鐘，中村祐人右路斬中，尾柱的金玟基衝頂，惟角度太正被謝家榮接實。6分鐘後，大埔成功先開紀錄，中村祐人禁區內偷走艾瑪臣腳下球，再橫傳予辛祖掃入，大埔領先1比0。15分鐘，勞高回傳，麥保美衝前狂抽，僅柱邊出界。及後富力積極搶攻，19分鐘伊高沙托尼直射罰球，僅越楣而過。30分鐘富力更成功追平，袁振昇扭過杜度後抽入，助球隊收復失地。然而，這個比數僅維持了4分鐘，楊賜麟傳中，杜度禁區內跳頂得手，將功補過之餘，亦為球隊再次取得領先優勢。45分鐘，金玟基乘對手解圍不遠，第一時間燙射破網，射入個人今季「開齋波」同時助大埔半場以3比1領先。

換邊後，富力僅花11分鐘便成功追平比數，50分鐘伊高沙托尼橫傳，陳嘉宝門前撞入成2比3。56分鐘，經一輪門前混戰後，艾瑪臣近門大腳抽入，協助球隊再次追和。及後雙方互有攻守，70分鐘，羅拔圖大腳送前，惜林衍廷未能把皮球送入網。1分鐘後，金玟基頭槌回傳，吳文希第一時間勁射僅柱邊出界。80分鐘，艾瑪臣接應角球頂入，助富力反超前4比3。6分鐘後，袁振昇中距離抽射被何鋭擋出，迪布利車身窩利又被敵衞封阻。91分鐘，迪布利扭過棄關出迎的何鋭後射入空門，最終富力以5比3擊敗大埔。

在50分鐘射入一球，兼為大逆轉揭開序幕的富力R&F球員陳嘉宝賽後指，主教練楊正光半場時在更衣室對球員上半場的表現感失望，並鼓勵他們易邊後拼盡所能反勝：「因為上場我哋輸咗，所以佢同我哋講今場波冇得揀，一定要贏。」而對於射入自己職業生涯第一球，「嘉宝」坦言好開心，並感謝球隊的支持：「會一路記住今球波，始終係足球路上嘅第一球。另外都多謝『光Sir』畀機會我繼績踢，下半場多得隊友畀信心，我先可以入到呢一球。」