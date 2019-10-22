十年前已鬧阿仙奴　艾拉：你班人冇進步過

阿仙奴尋晚作客不敵錫菲聯，講戰果真係勁羞家，球員時代同「兵工廠」鬥餐死嘅前曼聯球星艾拉，呢場就去咗電視台講波，佢話自己10年前就已經插爆呢班波係「BB軍團」，有姿勢冇實際，只係估唔到佢哋10年後仲係冇變啫。

艾拉話：「總括嚟講，我為錫菲聯感到高興，佢哋係值得贏波嘅！而且，我完全冇為阿仙奴嘅表現覺得驚訝。十年前，我已經嗌阿仙奴做BB軍團，到依家佢哋都係一樣，BB隊囉，事實就係咁。我咁講唔係唔尊重佢哋，只係呢個係我內心實際想法啫。」

呢位法國名將之後解釋番咩叫BB軍團：「阿仙奴班波驟眼睇係唔錯，但只限睇吓囉，佢哋根本唔似一支會贏波嘅球隊。佢哋係踢出漂亮嘅足球，但華而不實。球員時代，我對親阿仙奴就勁開心，因為我知道我哋會贏波。之後尹佩斯由阿仙奴加盟曼聯，我第一次見佢就話『歡迎嚟到大爺隊』！佢一開始唔多妥我，但一個月之後，佢就話我完全冇講錯。」

艾拉仲話：「古安杜斯，佢係阿仙奴中場最好嗰個，但佢之前只係個喺法乙踢波嘅球員，而且喺嗰度仲要唔係常規主力。仲有，據我所知，唔少阿仙奴傳奇聽見格列沙加做隊長時候都勁失望。我尊重奧巴美揚同拿卡鍚迪，但係你哋會發現，如果佢哋兩個唔入波，阿仙奴就會好大鑊。我一直喺度諗，雲格呢？依家冇咗溫格，咪又係一樣。阿仙奴嘅問題唔係單只係防線，而係陣內冇人有領袖氣質，完全冇個性同特質。佢哋心理質素差，意志力唔夠，一旦入唔到波，佢哋就輸硬。阿仙奴隊中有好多優秀球員，但近年一直踢得好差。」

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