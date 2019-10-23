聽吓施丹講乜　佢真係驚喎

西班牙國家打吡改期，尋日就傳出，今晚深夜皇馬作客加拉塔沙雷嘅歐聯賽事，隨時會成為主帥施丹嘅生死戰，一旦贏唔到波，施丹或會烏紗不保。對於呢類傳聞，施丹今日開腔回應，話自己真係受到困擾，仲承認自己都唔知可以留喺巴拿貝幾耐，真係聽見都幾令人心傷呀！

皇馬上輪西甲輸完畀馬略卡，家陣施丹確係備受壓力：「喺足球界，啲人總係會忘記咗以往你做過啲乜，一切只會講依家。我唔會話皇馬同其他教練扯上關係傳聞冇影響到我，因為呢啲新聞確實困擾住我。」「銀河艦隊」近排先後同摩連奴及阿里基扯上關係，難怪施丹都會分心。

有記者問到，如果今晚大戰加拉塔沙雷輸波，施丹係咪堅會冇得撈？呢位光頭教頭回應：「我都唔知道呀，你唔應該問我呢個問題。我能夠做係只有盡量留得喺度幾耐得幾戈，我想一直留喺皇馬。我明白依家情況係點，我哋喺歐聯個頭開得好差，但我哋嚟緊有機會證明自己，呢個就係我可以盡力做嘅事。作為球員同教練，我喺皇馬18年，我梗係知道情況會係點，壓力總係會嚟，所以我哋只有跳出嚟，為今場波做好準備。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。