數據唔呃你　基沙文徹底融入巴塞喇

今夏由馬德里體育會天價加盟巴塞隆拿嘅法國球星基沙文，季初表現一度麻麻，似乎搞唔掂點踢「地上最強」體制。不過唔使三個月，呢位28歲鋒將已完全融入大軍，上場作客伊巴交出1入球1助攻嘅佢，今季喺西甲已經累積取得4入球3助攻，合共製造7球已經係全隊最多，仲勁過美斯同蘇亞雷斯，就算擺係全西甲計算，都係高踞第2位，果然貨真價實！

睇番基沙文數據，今季西甲踢完9輪，仍出場8次全部正選，當中7場踢足全場，剩番嗰場都踢咗75分鐘。佢合共交出4入球3助攻，炮製7個入球，原來係佢近5季以來，同期第2高成績，只係僅次16/17球季，當年佢幫馬體會取得6入球2助攻，合共製造8個入球。

再睇番巴塞今季喺9輪賽事入咗23球，基沙文製造7球係佔咗全隊30.4%。相比起嚟，「哨牙蘇」依家入5球0助攻，美斯則係2入球2助攻，共製造4球，二人對球隊貢獻都係唔及基沙文。

之後我哋將焦點擺喺全西甲，基沙文嘅製造入球數據係全聯盟第2，只係唔及貝迪斯嘅羅倫摩朗，後者共錄得7入球1助攻，即係製造咗8球。至於同基沙文一樣製造7球，仲有皇馬嘅賓施馬同維拉利爾嘅謝拉特摩蘭奴，基沙文果然夠堅料呀！

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