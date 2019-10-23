史達寧玩晒　曼城大炒阿大

歐聯分組賽第3輪周三(23日)凌晨展開，C組曼城主場大炒阿特蘭大5比1，3戰3勝高踞榜首，史達寧個人連中三元，加上1助攻及博得12碼畀阿古路起孖，5個入球都關史達寧事，可以話今場波，史達寧1個玩晒！

雖然曼城主場大勝，但今場先入波係阿特蘭大，開賽28分鐘，阿特蘭大中場伊利錫禁區邊被費蘭甸奴踢跌，球證認為個波入咗禁區判罰12碼，馬利路夫斯基操刀為客隊射成1比0。

不過曼城三扒兩撥就反超前，34分鐘，史達寧左路內切右腳送入禁區，第100場歐聯上陣嘅阿古路門前加一腳送入網扳平，38分鐘史達寧禁區內帶波被安祖亞馬斯路踢跌博得12碼，阿古路主射入網反超前2比1。

下半場成為史達寧世界，58分鐘接應菲爾科頓橫傳近門狂抽破網，64分鐘接應阿古路妙傳單刀埋門射入，69分鐘馬列斯送高波入禁區，史達寧近門一貪入網，11分鐘內連入3球，協助曼城贏到5比1。

踢到尾段，小將菲爾科頓數分鐘內連續領兩面黃牌，被紅牌逐出場，曼城10人應戰保持5比1勝局完場。

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