夏神空門中楣　皇馬險勝施丹一額汗

歐聯A組加拉塔沙雷對皇家馬德里，被西班牙傳媒形容為皇馬生死戰，如果贏唔到主帥施丹就要落台，結果全靠第100場歐聯上陣嘅卻奧斯一箭定江山，皇馬1比0險勝，今仗賓施馬同夏薩特瘋狂浪費機會，其中夏神下半場一次射空門中楣，睇到球迷眼突突。

皇馬今場充滿決心，大舉出擊，全場26射12中，開賽18分鐘就打開局面，夏薩特左路回傳中路，卻奧斯勁射省中對方後衞彈入，皇馬領先1比0。

咁早入波對皇馬嚟講應該好好踢，然而餘下時間多次攻勢都嘥晒，仲有幾次幾乎畀主隊扳平。最有機會取得保險球係下半場65分鐘，夏薩特殺入禁區連對方門將都扭過埋，但佢射波力度過大竟然射中楣，皇馬球迷心血少啲都頂唔住。

攻極都入唔到第2球，還好皇馬後防今場保持高度集中，並無重大犯錯，最終保持1比0勝局完場，打開本屆歐聯勝利之門，全取救命3分。

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