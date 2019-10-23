【歐聯】若要生活好　要睇利物浦

賭波金句有云，若要生活好、咪買利物浦，早兩日雙紅會應驗了，波記，勿說我事後孔明，今晚歐聯我就反利物浦，利物浦分組賽作客亨克，看似強弱懸殊，但不要忘記，上屆利物浦雖然奪冠，但分組賽作客成績很差，近7場只贏1場，今場還要讓2球，當然揀亨克讓球主勝。

今日最好路的是巴塞隆拿，球隊作客布拉格斯拉維亞，巴塞三叉戟美斯、基沙文及蘇亞雷斯上場都入波，今場贏兩球很容易，讓球客勝要捧場；過關要拖華倫西亞，作客里爾平手盤極抵玩，里爾踢歐洲賽級數不足，近13場歐聯及歐霸不勝，和6場輸7場，華倫西亞今場坐和望贏。

直播表

周三4:30pm 澳足盃 阿德萊德聯 Vs 墨爾本城

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周三8:00pm 菁英盃 傑志 Vs 理文

on.cc 東網

周三8:00pm 亞冠盃 FC廣州 Vs 浦和紅鑽

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四0:55am 歐聯 阿積士 Vs 車路士

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周四0:55am 歐聯 RB萊比錫 Vs 辛尼特

Now 644台；有線662、602台

周四3:00am 歐聯 亨克 Vs 利物浦

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周四3:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 多蒙特

Now 630、633；有線662、602台

周四3:00am 歐聯 薩爾斯堡 Vs 拿玻里

Now 645台有線661、601台

周四3:00am 歐聯 布拉格斯拉維亞 Vs 巴塞隆拿

Now 644；有線604、603台

周四7:00am 美職 紐約城 Vs FC多倫多

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四10:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs 皇家鹽湖城

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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