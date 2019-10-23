【賽後解碼】熱刺復甦靠老孫　70碼狂奔金球

近期狀態同信心跌落谷底嘅熱刺，周三(23號)歐聯主場5比0大炒貝爾格萊德紅星，踢出今季最漂亮一仗，為嚟緊英超作客利物浦打下強心針。熱刺今場復甦，南韓球星孫興民嘅「無限體力」跑動非常關鍵，引領熱刺踢出全場緊逼嘅生招牌。

熱刺領隊普捷天奴最強戰術，就係全隊不惜氣力進行逼搶，可惜呢個戰術喺季初全面崩潰，直到今場終於見到起色，喺孫興民身先士卒下，熱刺前線4名球員(孫興民、哈利卡尼、拉美拿同迪利阿里)，全場合共22次搶到控球權，其中孫興民更加有5次攔截，同奧里亞並列全場最高！

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孫興民今場入個人第2球，亦係佢努力奔跑嘅成果，當時熱刺喺中場線右路進行反擊，企喺左閘位置嘅孫興民即向前狂奔，由落後對手十幾個身位到超前幾個身位，全程怒奔近70碼，走空晒後先接應隊友傳送輕鬆射入，睇到球迷拍爛手掌。

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