揭幕戰速龍贏得險　有球迷穿黑衣撐港

由火箭總經理莫雷本月初在Twitter的涉港言論開始，香港修例風波已經成為今屆NBA的話題之一，新一季賽事今日（23日）揭幕，由上季總冠軍速龍主場迎戰塘鵝，有球迷穿起印有黃色「The North Stand With Hong Kong」字樣的黑色T恤入場，以支持香港。

在揭幕戰比賽場館門外，有支持香港的球迷向入場觀眾派發T恤，組織今次活動的發言人表示印製了約7千件，並安排了約100位義工以和平方式抗爭。有不少球迷都穿上了這件T恤入場，亦有人戴上口罩，以支持香港。

對於莫雷的言論，前NBA球星奧尼爾在揭幕戰前表示支持:「美國與中國有很多的生意合作，但中國人知道亦了解美國的價傎觀，美國其中一個最好的價值觀就是言論自由，我們可以講出自己想講的說話。」而事實上，莫雷的涉港言論之後，NBA總裁阿當施華亦表態支持言論自由。

至於兩軍在揭幕戰打得激烈，雖然新秀狀元因剛做膝蓋手術已能出戰，但塘鵝整隊打得相當積極，全場雙方打成117平手，令今季首戰即要進行加時，最終佔有主場之利的速龍，在5人取得雙位數得分之下，以130比122贏得首勝，，其中施亞卡姆及雲菲特更為球隊取得最高的34分。

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