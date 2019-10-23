【總結】失望！湖人「夢幻組合」慘敗

新一季NBA周三(23號)開鑼，揭幕戰速龍主場在加時激戰下，以130比122擊敗塘鵝，之後重頭戲「洛杉磯打吡」，湖人「夢幻組合」勒邦占士(LBJ)同安東尼戴維斯(AD首演令球迷期待，可惜結局卻令人失望。兩大巨星合共轟入43分，不過效率極低，最致命的是後備球員毫無貢獻，湖人最終以102比112不敵快艇。若湖人未能提升後備陣容戰力，恐怕難與列強匹敵。

LBJ與AD為湖人首戰常規賽，演出備受注目，不過季前「棄人投艇」的李安納雖然不斷被噓，但表現更勝湖人雙星。李安納今場取得全場最高30分，更勝AD(25分)及LBJ(18分)，後兩者全場40次起手只中15球，效率之低亦是湖人落敗原因，若非丹尼格連於第3節爆發狂入18分，湖人早早就敗局已定。

事實上，今場勝分關鍵在於第2梯隊，單計後備得分快艇竟然狂勝60比19，快艇後備有「最強第6人」L威廉斯貢獻21分，4位後備均有雙位數得分，相反湖人5位後備最多只有6分，「魔獸」杜域侯活只有3分6籃板，射手KCP上陣27分鐘更要「食蛋」，或者要等古斯馬傷愈復出，湖人才有機會改善這個致命缺陷。

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