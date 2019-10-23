港隊「武」得頂擸5金　Nana寫世錦歷史　

香港「武」得頂！在上海爭逐世界武術錦標賽的香港隊再添金銀，周三(23日)憑着女子對練、女子南棍及男子太極劍等成功搶金，其中劉徐徐及何健欣更成為港隊的「雙金王」，而曾海蘭（Nana）在女子散打寫下歷史，獲得女子60公斤銀牌，刷新了港隊在該項目的最佳成績。

今屆比賽有來自102個國家地區逾1100名運動員爭逐，首天已由劉子龍在男子南拳奪得銀牌，揭開港隊爭取獎牌序幕，經過4天比賽港隊在男子太極劍、女子南棍、女子八卦掌、女子棍術及女子對練項目成功奪金，累積了5金4銀1銅的成績。

值得一提的是女子散打方面，香港名將曾海蘭在女子60公斤級勇闖決賽，惟與中國對手激戰下落敗，取得銀牌，但這已為港隊創出歷史，贏得該項比賽的首面世界賽獎牌。同時，Nana亦取得明年在澳洲舉行的「散打世界盃」的參賽資格。

賽後坦言很希望享受一杯雪糕的Nana，回想起今年6月便開始備戰的情況時表示：「我自從2016年出戰「「散打世界盃」」受傷之後，基本上一直無正式比過賽，一心一意轉型做教練。但今年年頭知道有呢個機會，就的起心肝再挑戰吓自己，6月開始操，7月先參加選拔，攞到出賽資格就同師傅（即向柏榮）一齊開始特訓，過程好辛苦但係好值得嘅！」

特訓過程辛苦，比賽過程同樣充滿考驗，她說：「喺上海每日打一場，每朝凌晨4點幾就要去覆磅，晉級之後，水都唔敢飲就為跟住嗰場準備，每日都唔敢食好多，搞到依家打完都唔係好想食嘢。」儘管已被納入老將行列，但Nana強調會繼續挑戰自己，返港小休後便開始為明年征戰澳洲作準備。

暫時港隊累積成績如下：

男子太極劍 金牌 🥇許得恩

女子南棍 金牌 🥇何健欣

女子八卦掌 金牌 🥇陳穗津

女子棍術 金牌 🥇劉徐徐

女子對練 金牌 🥇袁家鎣、何健欣、劉徐徐

女子太極劍 銀牌 🥈莫宛瑩

男子南拳 銀牌 🥈劉子龍

女子刀術 銀牌 🥈劉徐徐

女子60kg散打 銀牌 🥈曾海蘭

女子南拳 銅牌 🥉何健欣

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！