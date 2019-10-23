沙利一個改動！戴巴拿棄將變美斯

周三(23日)凌晨歐聯D組，祖雲達斯主場落後1球之下，由保羅戴巴拿喺77及79分鐘建功，以2:1反勝莫斯科火車頭，出線形勢一片大好。

今場波原本焦點係C朗如果入波，就可以打破魯爾紀錄，成為歐聯史上攻入最多球隊大門嘅球員。估唔到C朗食白果，反而係保羅戴巴拿成為救世主。

保羅戴巴拿喺季初幾乎被祖記放棄，一度傳佢會轉投曼聯，但最後留隊，依家仲大翻身，成為入波功臣。講到尾係因為教練沙利改變陣式，由以往433變成4312。

433陣式之下，保羅戴巴拿搵唔到位置，但改為4312陣式之後，呢位阿根廷國腳擔任正前鋒，表現如魚得水，由9月28日至10月6日，連續3場比賽之中，貢獻1入球及2次助攻，今場歐聯更加梅開二度，包括1球靚絕左腳世界波。

身穿10號、慣用左腳，保羅戴巴拿一直被視為美斯接班人，雖然一度陷入低谷，幸好沙利終於搵到佢本「說明書」，對於祖記同阿根廷國家隊都係一件好事。

即將26歲嘅保羅戴巴拿已為祖記累積入13個歐聯入球，成為球隊史上歐聯入波第5多嘅球員，僅次於恩沙基、柏天尼、查斯古特、迪比亞路。C朗同保方能否為祖雲達斯一嘗歐聯冠軍滋味，可能關鍵就喺保羅戴巴拿身上。

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