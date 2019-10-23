曼城又傷「中堅」　哥帥狂鬧史東斯！

曼城於歐聯以5:1大數阿特蘭大，齋睇比數「藍月亮」可以話係一帆風順，但查實球隊暗藏暗湧，因為中堅位置又出事！曼城開季以來，呢個位置麻煩多多，近2戰領隊哥迪奧拿，索性搵2個中場去打中堅，但今戰連洛迪卡斯簡迪都傷埋，哥帥仲被影到向史東斯大吵大鬧，明顯對呢名英格蘭中堅勁不滿，有傳聞更指史東斯好快就會畀哥帥棄用。

完半場前曼城只係領先緊2:1，當時洛迪受傷要換人，鏡頭影到哥帥喺後備席嬲到震，當住大衞施華、奧達文迪面瘋狂斥責史東斯，原來當時哥帥係嬲史東斯，點解搞嚟搞去都未準備好落場。到史東斯終於綁好鞋帶、於場邊聽哥帥訓示點踢嘅時候，個樣仲係懵吓懵吓，可能係因為啱啱畀人鬧完，心情仲未準備好落場。

賽後史東斯表示：「當時我係要時間去準備裝備出場，但由此可以睇到，哥帥對時間嘅要求係幾咁高。」對於佢好番，哥帥依然搵洛迪同費蘭甸奴去打正選，史東斯就咁答：「佢兩個都係好好嘅球員，要打一個唔熟習嘅位置，依然有理想表現。」雖然答得得體，但始終係有酸味。

哥迪奧拿賽後話：「洛迪嘅傷勢，要再檢查先知確定養傷日期。如果唔係太嚴重，10日就可以復出；但如果大傷的話，相信要1個月先可以落場。」今季曼城中堅位置出現嚴重受傷問題，拿樸迪已經重創，史東斯亦僅僅傷愈復出，依家洛迪又傷埋，若呢名西班牙國腳堅要抖1個月，將錯過英超對利物浦同車路士嘅大戰。

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